Chelsea hizo la locura del mercado: repatrió jugador y ‘obligó’ a irse

El mercado de fichajes tuvo mucho protagonismo en la Premier League con últimos movimientos. El Liverpool dio el golpetazo millonario al fichar a Alexander Isak por más de 150 millones de euros, una cifra descomunal para el club y para la liga de Inglaterra. Un récord por donde se le mire. Arsenal y Tottenham aseguraron a Piero Hincapié y a Randall Kolo Muani. Manchester City a Gianluigi Donnarumma.

Vea también: Millonarios confirmó lo peor sobre Guillermo de Amores: ya hay comunicado

Por su parte, el Chelsea dio la gran sorpresa con un juvenil canterano de los ‘Blues’. Se trata de Ishé Samuels-Smith, defensor central o lateral izquierdo de 19 años. Dado que no iba a tener cabida para Enzo Maresca, el club decidió venderlo en julio al Racing de Estrasburgo.

Como ha sido habitual, el equipo londinense presta a sus joyas al Racing de Estrasburgo, pero, en este caso, no fue cesión, sino que lo vendieron por 8,5 millones de euros. Al inglés de 19 años lo necesitaban en las filas del club francés, especialmente por la salida de Ismaël Doukouré.

EL CHELSEA LO REPESCÓ DESPUÉS DE 33 DÍAS

Samuels-Smith apenas estuvo en un amistoso del Estrasburgo y fue convocado para el primer partido de la Ligue 1. Duró apenas 33 días en Francia, dado que su llegada era principalmente por la salida de Ismaël Doukouré. El central francés se quedó.

Le puede interesar: Bolivia le mete presión a Colombia en Eliminatoria: "Se juegan su prestigio"

Inmediatamente, en vistas de que no iba a jugar en la Ligue 1, el Chelsea lo pidió de vuelta. Cuando se esperaba que los ‘Blues’ lo iban a tener en cuenta para afrontar la Premier League, todo dio un giro aún más grande en el futuro del joven Ishé Samuels-Smith.

33 días duró en Estrasburgo, lo pidieron de vuelta, pero no para tenerlo en cuenta dentro del equipo. En busca de que el defensor central y lateral izquierdo inglés sume minutos, decidieron prestarlo.

LO OBLIGARON A SALIR DEL CHELSEA

En ese sentido y sin minutos en Estrasburgo ni en el Chelsea, el club inglés que pertenece al grupo BlueCo del que es dueño Todd Boehly, obligaron al zaguero que es una de las joyas para el futuro de la selección inglesa a salir de la institución con el fin de ganar regularidad y protagonismo para repescarlo en próximas temporadas.

Lea también: América vive inesperado problema en Liga BetPlay; se quedaría en ceros

Ishé Samuels-Smith jugará en calidad de cedido con el Swansea City de la Championship de Inglaterra. Ahí deberá sumar minutos para poder convencer a Enzo Maresca.

Samuels-Smith es una de las grandes proyecciones a futuro. De hecho, el central ya ha representado a Inglaterra en las selecciones nacionales juveniles. Figuró en la Sub-15 y en la Sub-17. Además, hizo parte de la convocatoria para el Mundial Sub-17 en 2023.