Chelsea lo aceptó: el jugador que pidió salir y ya recibió el aval

Chelsea venció a Everton 1-0 en la primera fecha de la Premier League; pues el mediocampista Jorginho anotó de penal en un duelo que de paso arrojó una mala noticia para Yerry Mina, pues el colombiano se retiró lesionado de la cancha.

El jugador que pidió salir del Chelsea

No obstante, no todo es bueno para los 'Blues', pues el técnico alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, explicó este sábado la ausencia de Marcos Alonso en la convocatoria para el partido contra el Everton en que el futbolista, pretendido por el Barcelona, quiere irse y el club londinense lo ha aceptado, por lo que no tenía "sentido ponerlo" a jugar en ese encuentro.

"Ese es el caso (en referencia a que el futbolista ha pedido salir). Él intenta irse y acordamos este cambio. Por eso, no hubiera tenido sentido ponerlo en el campo hoy", señaló el técnico, según recoge la página web del club londinense.

Marcos Alonso se quedó fuera de la convocatoria del entrenador para el partido de este sábado contra el Everton, en el que su equipo se impuso por 0-1 gracias a un gol de penalti de Jorginho al borde del descanso.

Cabe recordar que el futbolista español ha sido tentado por el Barcelona para ocupar la plaza de lateral izquierdo en el cuadro 'blaugrana', pero habrá que esperar si finalmente se viste con esta camiseta o va a otro equipo ibérico.