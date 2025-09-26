Chelsea pondría en jaque a Moisés Caicedo y Kendry Páez: revelan detalles

Sin duda alguna, Moisés Caicedo es uno de los jugadores más importantes del Chelsea y así lo ha demostrado en la Premier League, en la UEFA Champions League y en el Mundial de Clubes, competencia en la que los ‘Blues’ lograron dar el golpe y coronarse campeones a nivel global venciendo al Paris Saint-Germain.

Por su parte, Kendry Páez hace parte del cambio generacional del Chelsea para los próximos años, puesto que el mediocentro firmó un contrato hasta 2029 con el anhelo de poder mantenerse en la élite del fútbol mundial. Sin embargo, el equipo de Londres decidió enviar al juvenil al Racing de Estrasburgo, equipo que tiene a Todd Boehly como dueño.

La idea con Kendry Páez es ir lento para que se afiance a la regularidad de Europa y pueda llegar al Chelsea con minutos y con la regularidad necesaria mientras que lo de Moisés ya es una realidad. No obstante, el futuro podría cambiar por una decisión que estarían contemplando y que ha tomado mucha fuerza. Según algunos medios ingleses, la interna explotó contra Enzo Maresca.

EL CHELSEA PODRÍA PONER EN JAQUE A MOISÉS CAICEDO Y A KENDRY PÁEZ

Enzo Maresca ha depositado su confianza en Moisés Caicedo y sí que le ha cumplido. Al parecer, algunos jugadores de los ‘Blues’ han demostrado el descontento frente al italiano y ya se habla de la posibilidad de convencer a Andoni Iraola para que tome las riendas en caso de que decidan cesar al entrenador campeón del mundo.

Hablan del egocentrismo de Enzo Maresca y Andoni Iraola, que ha hecho un gran proceso en el Bournemouth sería el indicado para tomar las riendas. Esto podría complicar a los dos ecuatorianos, pues, en el caso de ‘Moi’, con el italiano siempre ha contado con la confianza, y tendrá que esperar qué sucederá con la llegada de un nuevo cuerpo técnico.

El tema de Kendry Páez sería más complicado, pues, hasta ahora, la decisión con el juvenil sería esperar a que termine su primer año con el Racing de Estrasburgo para ver si el Chelsea lo pide de vuelta o, al contrario, le dará más rodaje en el fútbol europeo.

Aunque hay dudas con el futuro del juvenil de 18 años, Kendry, que firmó un contrato inicial hasta el 2029 no estaría dispuesto a entrar en la dinámica de los préstamos consecutivos que el Chelsea hace habitualmente. Su anhelo y deseo es poder convencer al equipo de la Premier League para ganarse su puesto en el club.

OTRO PROBLEMA PARA KENDRY PÁEZ

Desde Francia podrían también complicar el futuro de Kendry Páez después de que se conociera que los hinchas del Racing de Estrasburgo exigirán que se acabe la alianza entre los ‘Blues’ y franceses por un movimiento del Chelsea comprando al goleador del cuadro galo, Emanuel Emegha.

El delantero neerlandés jugará en Chelsea a partir del 2026 y esto molestó bastante a los hinchas del Racing de Estrasburgo que exigen que haya un cambio radical, hasta el punto de pedir la salida de Todd Boehly del consorcio BlueCo y de los dos clubes que adueña. Esto podría dejar al ex Independiente del Valle sin equipo.