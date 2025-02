Cody Gakpo lanza advertencia a Luis Díaz: presión para Slot

Liverpool sigue teniendo una buena temporada, pues son primeros en la Premier League y buscan hacerse con el título local y la Champions League.

Sin duda, una de las claves del equipo ha sido la rotación de diferentes jugadores a lo largo de todo el año, por lo que la recuperación de Cody Gakpo de su lesión representa su incorporación en el esquema de Slot.

De hecho, el mismo delantero neerlandés habló sobre el momento que vive y de esta forma envió un recado a Luis Díaz.

"Cierto. Tuve una lesión. Fue un poco desafortunado en el partido contra el Everton. Pero sí, hicimos todo lo posible, el personal médico y yo, obviamente, para volver lo antes posible. Estoy muy contento de poder volver y espero no perderme ningún partido más", destacó.

Del mismo modo, el atacante habló sobre lo que necesita el Liverpool para conseguir uno de sus propósitos de este año bajo el mando de Arne Slot.

"Nos hemos esforzado mucho para ser imbatibles, así que tenemos que volver a hacer el mismo esfuerzo siete veces y creo que nuestro récord como visitantes esta temporada tampoco está mal. Por lo tanto, en los otros partidos fuera de casa también tenemos que volver a mostrar nuestro carácter y terminar con buen pie".

"Creo que cuanto más te acercas al final, más ganas tienes de lograr algo como grupo. Obviamente, la temporada pasada también estuvimos en una buena posición y, lamentablemente, no funcionó como queríamos. Pero este año estamos con el mismo equipo, así que sabemos lo que podemos hacer mejor y lo haremos mejor. Eso es lo que puedes ver y, como has dicho, no estamos intentando ir más despacio, solo tratamos de seguir adelante y seguir adelante.", aseguró en medio de sus declaraciones.