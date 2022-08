Comenzaron los elogios a Sinisterra en la Premier: "Sabíamos que era un jugador fantástico"

Uno de los mejores presentes de futbolistas colombianos en el exterior es el de Luis Sinisterra, el caucano de 23 años que llegó para a temporada 2022-23 al Leeds, el equipo de la Premier League que al parecer está muy contento con las buenas actuaciones que ha tenido el delantero en los últimos partidos.

Vea también: Ancelotti confirmó que otro jugador de Real Madrid está buscando equipo para irse

Los elogios para el cafetero fueron inmediatos, más aun cuando Jesse Marsch, entrenador del Leeds, afirmó que "sabíamos que teníamos un jugador fantástico y no ha sido tan fácil para nuestra afición y todos los medios verlo de cerca, pero lo vemos todos los días. No me sorprendió en absoluto que fuera el hombre del partido, jugó un papel importante en los tres goles".

También fue consiente de preservar el buen estado del jugador: "Luis lo ha hecho a lo grande. Entonces, creo que solo debemos monitorearlo físicamente, pero luego estar preparados para usarlo en una gran racha este fin de semana".

Le puede interesar: Klopp sobre el grupo de Liverpool en Champions: "será un auténtico reto"

El próximo partido de este equipo será este sábado 27 de agosto a las 9:00 am (hora Colombia) pero es importante ver en qué condiciones está Sinisterra; fue el mismo estratega quien dijo que "veamos cómo sale de los 60 minutos, creo que los 60 minutos fueron increíblemente importantes y valiosos para él".

Sinisterra ha tenido una amplia experiencia a su corta edad donde ya suma más de 160 partidos en su carrera tras el paso por clubes como Once Caldas y Feyenoord; y también ha sido tenido en cuenta para los procesos de la Selección Colombia Sub 20 y la categoría absoluta.