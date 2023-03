Compañero de Dávinson pone la cara: es "responsable" del despido de Conte

Recientemente se vivió en Tottenham el despido de Antonio Conte, pues el entrenador italiano no pudo comandar al club en aras de la consecución de buenos resultados; y tras la eliminación de Champions League, sufrió el despido que ya se veía venir.

No obstante, el DT recibió respaldo por parte de algunos referentes del club, siendo Heung Min Son, delantero coreano, quien puso la cara, pues se siente "responsable" de la marcha de Antonio Conte del Tottenham Hotspur.

El surcoreano, que solo ha marcado seis goles esta temporada, aseguró estar muy apenado por la salida de Conte, al que calificó como "uno de los mejores entrenadores del mundo" y con el que ha tenido "un gran viaje juntos".

"Debería haber jugado mejor. Me siento responsable por su salida, porque no he podido ayudar mucho al club", dijo Son después de que Corea del Sur perdiera con Uruguay (1-2) en un amistoso.

"Estoy muy agradecido por lo que ha hecho. Es un gran entrenador y tiene mucha experiencia. Espero que le vaya muy bien", afirmó el compañero de Dávinson Sánchez -a quien se enfrentó en la primera jornada FIFA de marzo.

Pese a marcar 23 goles en la pasada Premier League, lo que le valió la Bota de Oro compartida, este curso Son ha bajado mucho su rendimiento y en 37 encuentros ha marcado diez goles, seis de ellos en la Premier League.

En el momento de la marcha de Conte, que ha criticado duramente a los jugadores y directiva del club cuando aún era el técnico de los 'Spurs', el Tottenham va cuarto en la liga, pero está eliminado ya de las dos copas domésticas y de la Champions League.