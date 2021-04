Competencia para James en Everton: Ancelotti quiere a un jugador del Barcelona

Everton lucha en esta temporada por poder entrar en las posiciones de competencias internacionales en la Premier League. Lo ideal es fortalecer el proyecto deportivo y entrar a la Champions o Europa League; sin embargo, si no se da esta opción, el club no renunciará a su proyecto y por eso el técnico Carlo Ancelotti viene estudiando probables refuerzos para el próximo año, y ya puso sus ojos en uno de los jugadores del Barcelona.

Según confirmó el diario 'The Sun', se trata del mediocampista Philippe Coutinho, que actualmente juega en el Barcelona de España y desde el año pasado se encuentra en recuperación por una lesión y no ha podido actuar en los partidos de liga. El futbolista brasileño pierde puntos con el cuerpo técnico de Ronald Koeman por esta razón, ya que cuando esté listo para actuar no tendrá cabida en el plantel profesional.

Esta razón la conoce el Everton. Ancelotti es consciente de la situación del brasileño y sabe de su gran pasado en el rival de patio, el Liverpool. Por ello intentará hacer todo lo posible para que se pueda concretar el fichaje, que sin duda ayudaría mucho en el mediocampo de la escuadra 'Toffee'.

¿Competencia para James Rodríguez?

En el papel Coutinho sería una pieza para utilizarla con el colombiano y así contar con un frente ofensivo más fuerte; sin embargo, su fichaje también pasa porque James estuvo muchas fechas sin jugar por lesión durante esta temporada, hecho que padeció el club. Ancelotti ve en el futbolista brasileño una segunda opción para suplir al 'cafetero' si este no se encuentra en buenas condiciones.

El rotativo inglés resalta que el entrenador italiano quiere que el 'cafetero' tenga una competencia que sirva para potenciar el nivel de ambos y, además, poderlos utilizar a la vez en dado caso. Esto, por supuesto, en busca de llevar al Everton a un mejor nivel en el fútbol inglés.

Por el momento, los azules son octavos con 52 puntos y no renuncian a la posibilidad de entrar a copas internacionales. Tottenham y Liverpool están por encima con 53 y 54 unidades; mientras que West Ham es quinto con 55 cifras.