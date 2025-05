Confirman la próxima renovación en el Liverpool tras las firmas de Salah y Virgil

Le puede interesar: Nuevo reto para Ancelotti desde Brasil: "condiciones"



Con la caja llena, tras no gastar prácticamente nada hace un verano, y tras desprenderse del tercer sueldo en importancia del club, como es Trent Alexander-Arnold, el de Barrancas espera una mejora en este aspecto. Él ya se ha puesto en manos del club y ahora es tarea del Liverpool que estas negociaciones lleguen a buen puerto.



Su relación con Arne Slot es, además, impoluta, y el técnico holandés ha confiado en él no solo en su posición favorita, es decir la banda izquierda, si no también como delantero centro ante el declive de Darwin Núñez. En ese puesto completó uno de sus mejores partidos de esta temporada, la goleada al Bayer Leverkusen en la fase de grupos de la Liga de Campeones.