Conmovedor mensaje de Klopp a Liverpool por la tragedia de Hillsborough

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, y el capitán de los 'Reds', Jordan Henderson, enviaron este miércoles mensajes de apoyo a las familias de los 96 aficionados del club que perdieron la vida en la catástrofe de Hillsborough hace 31 años.

Un acto conmemorativo para las víctimas iba a tener lugar en el estadio de Anfield el miércoles, pero fue aplazado debido a las consignas sobre reuniones en masa mientras dure la pandemia de coronavirus.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn