Cristiano reveló las razones por las que regresó al Manchester United

Cristiano Ronaldo regresó al club de sus amores Manchester United tras varios años que no vestía la camiseta de los ‘Diablos Rojos’. El luso anotó un doblete en la victoria de su equipo 4-1 ante el Newcastle en el mítico Old Trafford. En su regreso, los medios estuvieron a la expectativa de lo que pudiese pasar con Ronaldo, pues se sabe que es un referente y capitán para sus compañeros y además, le da importancia no solo al United, sino a la Premier League.

En el vestuario, antes de afrontar ese compromiso, Ronaldo hizo las veces de capitán (a pesar que no lo fue en el terreno de juego) y alentó a sus compañeros para conseguir la victoria que los deja liderando la liga inglesa con 10 unidades de doce posibles.

Le pude interesar: "El Rey": a Yerry Mina le siguen lloviendo los elogios en Inglaterra

El medio británico The Sun reveló las palabras de CR7 a sus compañeros: “He vuelto al United por dos razones. La primera, porque amo el club. La segunda es porque adoro la mentalidad ganadora que se respira en este club. No he vuelto para ser un animador. Muchachos, si quieren triunfar, necesitan amar este club desde lo más profundo de su corazón. Tienen que comer, dormir y pelear pensando en el club”, fueron las primeras palabras de Ronaldo.

Asimismo, les dejó el consejo que “jueguen donde jueguen, tienen que apoyar a los compañeros y dar el 100% por el club. Yo estoy aquí para ganar y nada más. Para darnos alegrías. Yo quiero ser feliz ¿y ustedes? Todos son jugadores increíbles y yo creo en ustedes. Si no, no hubiera vuelto. La gente nos apoyará si damos lo mejor de nosotros”.

Vea también: "James debe dejar la buena vida y dedicarse al fútbol": críticas de Pinto y elogios a Colombia

Antes de salir al terreno de juego, el portugués entregó estas palabras que no solamente servirán para los jugadores del Manchester United, sino para los demás futbolistas que vienen buscando un cupo en el deporte rey: “Solo quiero crear una mentalidad ganadora, así, cuando me retire algún día, esta mentalidad ganadora permanecerá y este grupo de jugadores dominarán el fútbol como lo hicimos en el pasado. Yo voy a dar lo mejor por el equipo, pero necesito de su apoyo. ¿Están listos para luchar y para dejarlo todo en el campo?”.