Críticas y baja calificación para James Rodríguez en la derrota del Everton

Everton cayó ante el Manchester United 3-1 en condición de local y suma su tercera derrota consecutiva en la Premier League. El equipo de Carlo Ancelotti no ha podido volver a su juego que lo llevó a destacarse en las primeras jornadas.

El colombiano James Rodríguez, tras el encuentro frente a 'los diablos rojos', fue el blanco de las críticas por parte del medio 'Liverpool Echo', que le puso una calificación de 5 puntos por su rendimiento. Junto al 'cafetero', también fueron señalados Pickford, Coleman, Holgate y Sigurdsson, que tuvieron las mismas críticas.

"Otro que quizás no estaba tan en forma para este juego como debería haber estado después de su ausencia por lesión la semana pasada. El colombiano, por lo general influyente, estuvo en la periferia durante gran parte de este juego. James estaba de regreso en la alineación inicial, pero su influencia fue dominada por los visitantes y sin ese contrapeso en el flanco opuesto (la ausencia de Richarlison), se volvió demasiado fácil para United mantener a los Blues a distancia", escribió el medio inglés.

James Rodríguez, que había estado en duda para el duelo contra el United por problemas físicos, finalmente jugó, pero no rindió lo esperado. Ancelotti se refirió a la sustitución del 'cafetero' a falta de 10 minutos para que acabara el juego.

"No entrenó mucho está semana. Después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansando, no fue por un problema físico", concluyó el técnico del Everton.