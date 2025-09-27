Crystal Palace vs Liverpool EN VIVO, 27 de septiembre: hora y canal para ver Premier League

Nueva fecha atractiva de la Premier League con un vibrante encuentro entre el Crystal Palace contra el Liverpool. Los líderes visitan el Selhurst Park con la necesidad de sacarse la espinita del último compromiso disputado entre ellos. Justamente, no por la liga inglesa, sino por la Community Shield, se vieron las caras hace poco más de un mes.

En ese encuentro entre el campeón de la Premier League contra el ganador de la FA Cup, el Crystal Palace dio el golpe y se quedó con ese título en los lanzamientos desde el punto penal. Ahora, este será una nueva edición de un partido importante entre dos clubes con realidades distintas.

Aunque en la tabla de posiciones no hay mucha diferencia dado que el Crystal Palace es quinto con nueve puntos, la derrota de los londinenses sí podría dejar mal al club de Oliver Glasner. Además, aumentaría la ventaja del Liverpool que seguiría dando de qué hablar en la cima.

El Liverpool ha ganado todos sus partidos de manera apretada con resultados por la mínima diferencia. Sin embargo, después de las primeras cinco presentaciones, los ‘Reds’ han ganado todo y quieren seguir dando golpes en la primera casilla de la Premier League para sacar diferencias considerables pensando en conseguir el bicampeonato.

Crystal Palace irá con Daniel Muñoz como el lateral derecho titular en busca de ser una amenaza por la banda derecha donde luce el ataque del conjunto londinense. Sus centros para Jean-Philippe Mateta puede ser esencial para ganar el partido y sumarse al podio de la clasificación.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER CRYSTAL PALACE VS LIVERPOOL POR LA SEXTA FECHA DE LA PREMIER LEAGUE ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

El partido entre el Crystal Palace vs Liverpool marcará un juego de aspirantes a mantenerse en la parte alta y en las posiciones de clasificación para copas internacionales. El juego iniciará a partir de las 9 de la mañana, hora de Colombia y podrá verse a través de Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 A.M.

México: 8:00 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 A.M.