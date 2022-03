¿Cuánto tuvo que ver James en la llegada de Luis Díaz al Liverpool? El secreto fue revelado

Luis Díaz estaba destinado a llegar a la ciudad de Liverpool. El delantero de la 'tricolor' era uno de los fichajes deseados por varios equipos de la Premier League y en Merseyside no solo lo querían ver vestido de rojo. Luis pudo terminar siendo una de las figuras de Goodison Park, ya que Everton buscaba hacerse con la ficha del 'guajiro'.

Sin embargo, las vueltas de la vida y el interés de Jürgen Klopp terminaron con el ex Junior jugando en el equipo de Anfield Road. Pero lo que nadie imaginó fue que el fichaje del colombiano al cuadro azul al final no se dio por una situación relacionada con su compatriota James Rodríguez.

Según The Athletic, un reconocido portal de deportes, "Díaz tenía un principio de acuerdo para ser nuevo jugador de los 'Toffees'. El problema surgió cuando el arreglo entre Porto y el club inglés no llegó a buen termino, pues parte de las negociaciones incluián el regreso de James a Porto, pero el ex Real Madrid nunca llegó a un acuerdo con el equipo 'dragón'. Así lo señaló el reconocido portal.

"La transferencia se rompió debido a la incapacidad de James Rodríguez para acordar los términos del regreso a Oporto como parte del trato", afirmó.

Para el 'guajiro' la situación terminó jugando a su favor, debido a que pasó de la posibilidad de disputar los puestos de descenso en la Premier a ser figura en uno de los clubes candidatos a ganar todos los títulos de la temporada.