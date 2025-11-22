Daniel Muñoz, gol, victoria y una dedicatoria especial con el Palace

Palace dominó desde temprano

A los 15 minutos llegó la primera acción clara. Jean-Philippe Mateta recibió en velocidad un pase largo desde el fondo, encaró al portero y quedó de frente al arco, pero su definición al segundo palo se fue desviada. Era el primer aviso de un Palace que se veía más ordenado y vertical.

Cinco minutos después, la sociedad Muñoz–Kamada volvió a generar peligro. El colombiano levantó un centro preciso desde la banda derecha y el japonés conectó una volea potente que obligó a una gran atajada del portero local. El equipo de Londres merecía el 0-1.

Wolves reaccionó a los 25’. João Gomes ejecutó un tiro libre al borde del área que Dean Henderson tapó con seguridad. El rebote quedó vivo y Ladislav Krejcí, completamente solo en el área chica, desperdició la ocasión más clara de los locales enviando el balón por encima del travesaño.

Muñoz rompe el partido

Para el segundo tiempo, el Crystal Palace salió decidido a dominar y su convicción tuvo recompensa. En el minuto 62, tras un rebote en el área, Daniel Muñoz apareció de frente al arco y reventó el balón con un derechazo imparable. De inmediato señaló al cielo, su dedicatoria era clara. El colombiano firmaba un tanto tan importante como emotivo.

Lejos de conformarse, el Palace mantuvo el ritmo y encontró un golazo de Yéremy Pino para sentenciar

A los 69', un error en salida del Wolves terminó en los pies de Yéremy Pino, quien no dudó y desde fuera del área sacó un remate espectacular que golpeó el travesaño y picó adentro. Un golazo que silenció Molineux y confirmó el dominio visitante.

Wolverhampton buscó el descuento sin demasiada claridad. Gary O’Neil mandó al campo a Jhon Arias en el minuto 75 para intentar cambiar el ritmo, pero el colombiano tuvo poca participación y no logró influir en el juego.

En el 81’, Jefferson Lerma ingresó en el Palace para asegurar el resultado y controlar los últimos minutos.