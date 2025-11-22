Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 13:01
Daniel Muñoz, gol, victoria y una dedicatoria especial con el Palace
El colombiano abrió el marcador en el Palace vs Wolves.
El Crystal Palace sigue firmando una temporada de ensueño en la Premier League. Esta vez derrotó 0-2 al Wolverhampton en el Molineux, un triunfo sólido que lo mantiene en zona de Champions. La gran figura fue Daniel Muñoz, quien abrió el marcador y vivió una noche especial tras una semana emocionalmente difícil.
El lateral colombiano, que había abandonado la concentración de la Selección por el fallecimiento de un amigo cercano, respondió de la mejor manera, jugando, compitiendo y encontrando en el fútbol un refugio. Su gol, su gesto hacia el cielo y la ovación visitante dejaron una imagen cargada de simbolismo.
Palace dominó desde temprano
A los 15 minutos llegó la primera acción clara. Jean-Philippe Mateta recibió en velocidad un pase largo desde el fondo, encaró al portero y quedó de frente al arco, pero su definición al segundo palo se fue desviada. Era el primer aviso de un Palace que se veía más ordenado y vertical.
Cinco minutos después, la sociedad Muñoz–Kamada volvió a generar peligro. El colombiano levantó un centro preciso desde la banda derecha y el japonés conectó una volea potente que obligó a una gran atajada del portero local. El equipo de Londres merecía el 0-1.
Wolves reaccionó a los 25’. João Gomes ejecutó un tiro libre al borde del área que Dean Henderson tapó con seguridad. El rebote quedó vivo y Ladislav Krejcí, completamente solo en el área chica, desperdició la ocasión más clara de los locales enviando el balón por encima del travesaño.
Muñoz rompe el partido
Para el segundo tiempo, el Crystal Palace salió decidido a dominar y su convicción tuvo recompensa. En el minuto 62, tras un rebote en el área, Daniel Muñoz apareció de frente al arco y reventó el balón con un derechazo imparable. De inmediato señaló al cielo, su dedicatoria era clara. El colombiano firmaba un tanto tan importante como emotivo.
Lejos de conformarse, el Palace mantuvo el ritmo y encontró un golazo de Yéremy Pino para sentenciar
A los 69', un error en salida del Wolves terminó en los pies de Yéremy Pino, quien no dudó y desde fuera del área sacó un remate espectacular que golpeó el travesaño y picó adentro. Un golazo que silenció Molineux y confirmó el dominio visitante.
Wolverhampton buscó el descuento sin demasiada claridad. Gary O’Neil mandó al campo a Jhon Arias en el minuto 75 para intentar cambiar el ritmo, pero el colombiano tuvo poca participación y no logró influir en el juego.
En el 81’, Jefferson Lerma ingresó en el Palace para asegurar el resultado y controlar los últimos minutos.
Tres puntos de peso y un gol que significó mucho
El Crystal Palace no solo ganó sino que también convenció. Muñoz fue determinante, sólido en defensa y decisivo en ataque. Su gol cargado de emoción, lo reafirma como uno de los laterales más influyentes de la Premier esta temporada.
Los londinenses se mantienen en zona de Champions y vuelven a casa con una victoria que vale en lo deportivo… y que para Muñoz significó todavía más.
