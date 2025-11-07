Darwin Núñez regresaría a la Premier: una leyenda lo pide a gritos

Con apenas 26 años, Darwin Núñez tomó una decisión curiosa para su edad y por el mal presente que tuvo en el Liverpool sin mucha regularidad y con muchas críticas que tuvo en Anfield. Su idea era salir a una liga que le pudiera dar más minutos, pensando claramente en lo que será el Mundial de 2026.

Vea también: Millonarios empató ante el descendido Envigado y firmó su eliminación

Y es que, Darwin Núñez debe convencer a Marcelo Bielsa para adueñarse de la delantera en la Copa del Mundo y, ante la oferta del Al Hilal de Arabia Saudita, le llegó un salvavidas para sumar minutos en cancha y para estar en el radar de Uruguay el siguiente año.

La decisión apresurada pasaba por encajar nuevamente en un equipo como lo hizo en Portugal con Benfica. Durante los primeros partidos de la temporada, el oriental ha sumado ocho compromisos con el Al Hilal y ha anotado cuatro goles y dos asistencias. Buenos números que llaman la atención de una leyenda del Chelsea.

MARCEL DESAILY PIDE A DARWIN NÚÑEZ PARA EL CHELSEA

En las últimas horas, los números que ha dejado Darwin Núñez permiten ilusionarse de que pueda dar un salto nuevamente al fútbol europeo en uno de los grandes clubes a nivel mundial. Su experiencia en Liverpool no fue la mejor, pero eso no quita que regrese a la Premier League, una competencia que conoce a la perfección.

Si bien Joao Pedro ha sido un goleador ideal del Chelsea, hay preocupación con Liam Delap que no ha tenido la pegada deseada a diferencia del brasileño. Por esta razón, Marcel Desaily pide a gritos el fichaje de Darwin Núñez. La cosa es que, en un equipo tan competitivo como los ‘Blues’, su titularidad no estaría asegurada.

Le puede interesar: Efraín Juárez iría a Europa: sería el DT de un campeón de Champions

Desaily afirmó en OLGB que, “Nuñez, para mí, era el [jugador] perfecto, ideal [para ser el 9 de Chelsea]. Es joven y tuvo mala suerte en Liverpool. Pero si Liverpool lo compró significa que realmente le vieron potencial. A mí me hubiera gustado que Darwin hubiera venido al sistema de Chelsea con confianza, con Maresca, a un buen sistema. Podría haber sido realmente útil para Chelsea”.

Liverpool pagó un dineral por Darwin Núñez. Fueron 85 millones de euros los que puso sobre la mesa. Con su paso por los ‘Reds’, su valor bajó y Al Hilal pagó 53 millones de euros. El valor puede ser algo ideal para poner su regreso nuevamente a la Premier League con el Chelsea, dado que no sería una suma exorbitante.

Por esta razón, el zaguero francés sentenció que, “tampoco es tan caro y, es mi opinión, pero realmente me hubiera gustado ver a ese jugador en este plantel. Si todavía está en el mercado y Arabia no le sienta del todo bien, podría volver [a la Premier League]”.

EL PROBLEMA QUE FRENA UN POSIBLE FICHAJE DE DARWIN NÚÑEZ AL CHELSEA

Sin embargo, el pedido de Marcel Desaily en contar con el uruguayo se ve un poco complicado por el contrato firmado por Darwin Núñez que firmó por tres años con el conjunto de Arabia Saudita. Su vínculo irá hasta 2028 y sería el principal impedimento en un posible fichaje del delantero.

Lea también: Tres equipos pelean por el fichaje de Fernando Gaviria

Chelsea todavía no ha demostrado ningún interés en fichar a Darwin Núñez, pero ante el pedido de una leyenda como Marcel Desaily, el club podría oír esa opción y tomar cartas en el asunto en el mercado de fichajes de enero o en junio de 2026.