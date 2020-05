Davinson Sánchez aseguró que Tottenham debe mejorar para lo que viene

El paso de Davinson Sánchez en la Premier League ha sido bastante bueno, sin embargo, la temporada 2019/20 no ha sido la mejor y, aunque se esperaba que desde la llegada de Mourinho la situación mejorara, esto no ha sucedido y los 'Spurs' han tenido una caída en su rendimiento, siendo eliminados de Champions League de manera rápida y dejando a un lado las posibilidades de pelear por el título en la Premier.

En ese sentido, el futbolista se manifestó: "Creo que todos, como equipo, sabemos que podemos hacerlo mejor. La Premier League siempre es difícil, pero nosotros necesitamso mejorar, por eso trabajamos de manera tan fuerte todos los días. Ya veremos qué sucede con el certamen, pero mirando al pasado, sabemos que no podemos jugar como lo hicimos antes. Debemos hacerlo mejor si queremos finalizar en la posición en la que esperamos".

De igual manera, se refirió a sus labores durante la cuarentena: "Trabajé en el jardín de la casa, regué las plantas. También me dediqué a la cocina, hice mucha limpieza y eso puso a mi esposa muy feliz", aseguró entre risas. "Es bueno saber que los compañeros y yo ya estamos trabajando, no de manera conjunta, pero sí de la misma forma en la que tu lo haces. Estamos regresando al centro de entrenamiento y respetando todos los procedimientos. Sabemos que fue un largo tiempo, pero no hay nada que podamos hacer, solo aceptar esto", sentenció.

Así que al respecto, Davinson concluye: "Como futbolistas queremos entrenarnos. Podemos trabajar desde casa una, dos y hasta tres veces a la semana, pero no es lo mismo".

Para finalizar, Sánchez destaca la importancia del regreso de Harry Kane: "Para nosotros, claramente, (Harry Kane) es un jugador fundamental y lo necesitamos todo el tiempo. Desde mi posición, cuando lo tengo adelante, pienso: 'está bien, Harry está adelante, él está peleando por su bota de oro'. Entrené con él ayer y está muy bien".