Dávinson Sánchez destacó los aspectos mejorados para su resurgir en Tottenham

El defensa colombiano de 24 años Dávinson Sánchez Mina se ha ganado poco a poco un lugar importante en la plantilla de Tottenham Hotspur a pesar de que en por momentos se ha visto relegado por el entrenador José Mourinho, hasta el hoy en día ha disputado 24 partidos teniendo en cuenta la Premier League, cada una de las copas de Inglaterra y la UEFA Europa League.

El pasado 28 de febrero, Sánchez fue titular en el triunfo de los 'spurs' 2-0 sobe Burnley, en donde fue destacado por su fortaleza física, velocidad y capacidad para imponerse en los duelos uno contra uno.

Tras su actuación, el portal oficial de Tottenham recopiló una entrevista en donde el colombiano aseguró que debe mantener un punto alto su confianza para conseguir los objetivos que se propone.

“Obviamente aquí siento que hay mucho que puedo mejorar. En primer lugar, no puedo permitir que mi confianza se venga abajo porque es una de las cosas más importantes para cualquier jugador en este juego. Cuando tienes la confianza para jugar, sientes que puedes hacer mucho más", indicó.

Por otro lado, Sánchez aceptó que a pesar de que cuenta con solo 24 años quiere ganar experiencia en Tottenham, club en cual disputa su cuarta temporada.

“Personalmente, he adquirido mucha experiencia y eso me ha dado la oportunidad de afrontar siempre cada nuevo reto con una mirada renovada. Creo que ahora estoy mucho más tranquilo, pero sigo aprendiendo como profesional y siempre estoy asumiendo cosas nuevas. Aún tengo 24 años y todavía me queda un largo camino por recorrer. Solo voy a intentar estar aquí y hacer todo lo que pueda por el equipo y el Club y estar disponible en cualquier momento que se me necesite. Por supuesto, sé que es el entrenador el que decide sobre el equipo, solo tengo que hacer que ese sea un trabajo difícil para el entrenador al brindar mi mejor desempeño cuando tenga mi oportunidad en el campo", dijo.

Con respecto a la competencia que tiene con sus compañeros por ocupar la posición de defensa central, Dávinson aseveró que Tottenham cuenta con jugadores de muy buen nivel, por lo que existe una presión, pero afirma que no existe pelea, si no apoyo entre ellos.

“Definitivamente hay presión en la competencia por los lugares, pero es una competencia sana porque todos son muy buenos. Simplemente disfruto los momentos en los que puedo estar en el campo con cualquiera de ellos. Si no lo estoy, estaré ahí apoyándolos porque como equipo queremos estar en ese mejor momento. Entonces, tiene que ser así, tiene que ser todo el equipo apoyándose unos a otros y todos jugando en la misma dirección. No podemos dividirnos", puntualizó.