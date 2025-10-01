Davinson Sánchez fascina a Europa y le proponen a Liverpool su fichaje

La segunda fecha de la fase liga de la Uefa Champions League permitió el cruce entre Galatasaray y Liverpool, el cual terminó ganando 1-0 el cuadro turco en casa. El colombiano Davinson Sánchez fue una de las figuras y una buena parte de Europa se deshace en elogios.

El zaguero fue inicialista en el partido del pasado martes y fue de los mejores futbolistas de la cancha, razón por la que lo ponen en algunos de los mejores equipos de Europa, incluido el rival de turno, pues lo postularon para que sea fichado por Liverpool.

Luego de aportar para que Galatasaray mantuviera su arco en cero el martes anterior, Davinson Sánchez recibió una calificación de 7,2 y fue de los mejor calificados en el plano general; entre otras cosas, ganó todos los duelos aéreos y la mitad de los que se disputaron a ras de piso.

Con base en eso, algunos exfutbolistas turcos se refirieron al partido y al buen desempeño que viene teniendo el defensa central recientemente. Tumer Metin sugirió: "Pon a Davinson al lado de (Virgil) Van Dijk y nadie puede llegar al arco del Liverpool".