Davinson Sánchez seguiría de titular pese a cambios en la defensa de Tottenham

Tras la dura derrota sufrida por Tottenham frente a Sheffield, Jose Mourinho plantea realizar varios cambios en el equipo, enfocándose especialmente en la defensa. Sin embargo, uno de los jugadores que se "salvaría" en la zaga sería el defensor colombiano Davinson Sánchez, uno de los jugadores predilectos del entrenador portugués y quizá el de mejor rendimiento entre los cuatro futbolistas que componen la línea de fondo.

Lea también: Luis Fernando Muriel se llevó todos los elogios tras triunfo de Atalanta

Sánchez ha mostrado todas sus condiciones desde la llegada del técnico portugués y, aunque en principio no pareció convencer al múltiple ganador de Champions, todo indica que el estratega luso ahora lo considera un inamovible, lo cual quedaría demostrado en el encuentro frente a Everton en el que los 'Spurs' quieren retomar la senda de la victoria contra un equipo que viene en ascenso como el de Carlo Ancelotti.

En ese sentido, Jan Vertonghen ocuparía el lugar de Ben Davies en la banda izquierda, Serge Aurier estaría por la derecha y como centrales, Mourinho le daría cabida a Toby Alderweireld y la otra plaza la disputarían el colombiano Sánchez o Eric Dier, siendo el británico quien no arrancaría como titular, demostrando la confianza de Mourinho en el futbolista exAtlético Nacional y Ajax, según confirmó el portal Footaball London.

Le puede interesar: Importante oferta para Luis Díaz: dejaría Porto por el fútbol francés

"Siempre digo que no es un problema para mí perder porque mi oponente es mejor. Es un problema cuando sentí que podíamos hacer mucho más. En este momento no estoy contento pero tengo experiencia y sé que tenemos otro partido. Creí que el equipo evolucionaba y pensé que podíamos ser mejores que lo que mostramos. Eso es algo que me molesta", sentenció José Mourinho respecto al partido que se le viene y a su molestia por lo ocurrido contra Sheffield.