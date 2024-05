Davinson Sánchez volvería a la Premier: histórico club pagaría 21 millones de euros

Las temporadas europeas están llegando a su final antes de que se disputen la Eurocopa y la Copa América en los meses de junio y julio. Galatasaray confió en el defensor colombiano, Dávinson Sánchez, que llegó procedente del Tottenham Hotspurs de la Premier League.

Sin duda alguna, Dávinson ha vuelto a sus mejores niveles en el balompié turco y ahora, levantaría de nueva cuenta el interés de un histórico y tradicional equipo de la liga inglesa. Se trata nada más y nada menos que del Everton, que, aunque no vive sus mejores campañas en la Premier League cerca de caer a la Championship, se mantiene como la institución que más veces ha participado en la máxima categoría de Inglaterra.

El Everton ya ha completado más de 119 participaciones en la Premier League, y se ha destacado como uno de los clubes más ganadores de la misma. La liga inglesa puede ser el próximo destino del zaguero colombiano, dado que, los ‘Toffees’ están cerca de perder a un referente en la zona defensiva, como lo es Jarrad Branthwaite, que fue vinculado al Real Madrid.

La realidad parece ser que sería el Manchester United quien se quedará con los servicios de Jarrad Branthwaite para la próxima temporada. En los medios turcos ya avisaron de esa alternativa que manejan en el Everton. Galatasaray ya publicó el valor que esperan para soltar al zaguero oriundo de Caloto, Cauca.

¿CUÁNTO ESTÁ PIDIENDO EL GALATASARAY PARA VENDER A DÁVINSON SÁNCHEZ?

De acuerdo con medios de Inglaterra, que han consultado cuánto debería pagar el Everton para quedarse con Dávinson Sánchez, la cifra que pedirían los turcos está fijada en los 21 millones de euros, cuatro más de su precio según Transfermarkt (17 millones).

El problema principal para el Everton es que no está solo en la lucha por fichar a Dávinson Sánchez, pues no son solos los ‘Toffees’ quienes buscan al zaguero. En la Premier, el West Ham y Fulham también estarían detrás del ex Atlético Nacional, mientras que en la Serie A de Italia, es el Napoli quien ha consultado por el defensor. Cualquier interesado tendrá que poner 21 millones de euros.