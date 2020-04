Dávinson: su verdad sobre Mourinho y la historia del frustrado paso al Barcelona

Dávinson Sánchez es uno de los jugadores colombianos con mejor presente en el fútbol europeo, siendo un hombre importante en la defensa del Tottenham Hotspur, a pesar del cambio de entrenador.

El colombiano recientemente fue de críticas por burlar la cuarentena obligatoria en Londres por salir a un parque a entrenar con otros compañeros bajo las órdenes del portugués José Mourinho y en un diálogo a través de Instagram con ‘Blog Verdolaga’, contó algunos detalles de su relación con el timonel, que días atrás se había puesto entre dicho.

“Es un buen entrenador, yo creo que todos lo saben. Ha sido un técnico ganador donde estuvo, siempre se vio involucrado en cosas importantes… La relación ha sido muy buena, en el primer momento uno va con el temor de qué le gusta o no. Siempre ha sido muy abierto y atento, lo que ha demostrado se lo ha ganado a pulso, y de eso se trata, de poder aprender de la mano de él y todo es gracias a un proceso”.

Asimismo, también habló de Mauricio Pochettino, su primer entrenador en los ‘Spurs’ y que fue despedido en la actual temporada: “Es una persona muy importante en mi carrera, porque él es quien me trae. ‘Depende de vos’, me dijo cuando llegué y eso le refuerza todo lo que uno tuvo. También me decía que nadie me había regalado nada, que era por mis capacidades que estaba allá”.

Y cerró hablando del momento en el que casi llega al Barcelona desde el Ajax, pero su destino se decantó hacia la Premier League: “Fue un momento donde te puede salir bien o mal una decisión, pero gracias a Dios supe esperar, supe tener paciencia, saber lo que era mejor para mi carrera. No me convenían mucho las condiciones en las que iba”.