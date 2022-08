“Debe ir a una liga menos exigente”: la Premier le hace el feo a Yerry Mina

Lo de Yerry Mina en el fútbol inglés ya es una pesadilla. El central volvió a lesionarse y estará ocho semanas fuera de las canchas, tras resentirse en la primera fecha de la temporada.

El caso del colombiano es preocupante, ya que solo ha disputado el 44% de los partidos desde que se sumó al Everton. Así lo dejó ver un médico especialista en lesiones de la máxima división del fútbol inglés, quién señaló que el sudamericano debería buscar una liga menos exigente.

Vea también: “Yerry Mina no es confiable”: En Inglaterra se hartan de la actualidad del colombiano

“A veces solo tienes que levantar la mano y decir que tal vez es hora de dar un paso atrás y buscar una liga menos exigente”, dijo Ben Dinnery, quien además dirige el portal Premier Injuries.

En entrevista a Football Insider, el médico no dio rodeos y manifestó que lo de Yerry Mina sobrepasa cualquier límite, sin dejar de reconocer la importancia que tiene el jugador cuando ha podido estar en cancha. “Hemos destacado la importancia de él en el equipo. El ratio de puntos por partido es de día y de noche (una gran diferencia) cuando está fuera del once inicialista, pero, desafortunadamente, si normalmente juega menos de la mitad de todos los juegos, no es alguien en quien se pueda confiar. Este ciclo ha estado ocurriendo durante tanto tiempo ahora".

Le puede interesar: El Valenciano más ácido baja de la Selección Colombia a 3 'vedettes': "no convocaría a ninguno"

Sobre la lesión sufrida en la primera fecha de la Premier ante el Chelsea, Dinnery consideró que parecía que dicha molestia era bastante inofensiva: “Lo siguiente que sabemos es que está viendo a un especialista y estará fuera por ocho semanas. Everton intrínsecamente ha tenido problemas sin él, por lo que en el momento en que se acerca su recuperación, se mueren de ganas por tenerlo de vuelta. Eso significa que rara vez se le da la oportunidad completa de recuperarse de una lesión. Como hemos visto con él, el riesgo a menudo no ha valido la pena".

De momento, y tal como están las cosas, Yerry Mina no podrá estar en el debut del técnico Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. El caucano es la primera baja de peso que tendrá el equipo cafetero para los encuentros de finales de septiembre ante Guatemala y México.