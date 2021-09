"¿Debo entrenar todo el día o qué?": insólita 'peinada' de James a un seguidor

James Rodríguez comenzó a entrenar con el Everton después de muchos rumores alrededor de su salida. El colombiano seguirá en el conjunto inglés, al menos por un semestre más a la espera de lo que suceda con el mercado de transferencias en enero.

Por lo pronto, el mediocampista sigue aprovechando Twitch como plataforma de streaming para interactuar con sus seguidores de manera directa.

Tras confirmarse que seguirá con el Everton, James volvió a realizar una transmisión en vivo para responder las preguntas de sus fans.

No obstante, esta vez expresó su molestia con el comentario que hizo uno de ellos, quien le cuestionó por no estar entrenando. Ante esto, James respondió que era imposible, ya que en Inglaterra se había hecho de noche.

“¿Qué si debería estar entrenando? Acá son las 8:45 de la noche, ¿debo entrenar todo el día o qué? Yo entreno a las 10:30 de la mañana, ¿y me dicen que si no debería estar entrenando?, ¡a ver, es tarde!”, dijo el colombiano.

Pero ahí no paró todo, ya que James arremetió de nuevo: “A ver, no confundir las cosas si somos inteligentes, por favor. Cuando se confunden y somos un poquito tontos, ya me salta, me salta, ¿ok?.

Hay tiempo para todo, para entrenar, salir a cenar, tomar una copita. Hay tiempo para todo, pero con responsabilidad, eso sí. No estoy enojado, pero hay que dejar las cosas claras. Con respeto porque no le he faltado el respeto a nadie”.

Por lo pronto, James espera su oportunidad en el Everton. El equipo de la ciudad Liverpool se enfrentará esta semana al Burnley como local. Es poco probable que el colombiano tenga minutos, ya que hasta hace poco volvió a entrenarse bajo las órdenes de Rafa Benítez.