Desafortunada noticia: Ancelotti confirma lesión de James Rodríguez

Carlo Ancelotti dio una mala noticia en rueda de prensa en la previa al juego entre el Everton y el Southampton del próximo domingo. El entrenador italiano confirmó que James Rodríguez, gran figura del equipo, no podrá jugar este fin de semana por un problema físico que tiene.

El técnico divulgó que el 'cafetero' tuvo un fuerte golpe al inicio del clásico ante el Liverpool con el defensor Virgil van Dijk, y de ahí en adelante no pudo jugar al ciento por ciento; no obstante, el cucuteño logró terminar el juego, e incluso fue figura.

"Desafortunadamente, James tuvo un problema durante el partido contra el Liverpool. Hubo una entrada inoportuna con Van Dijk al comienzo del partido y creo que no estará disponible para el partido contra Southampton", confirmó Ancelotti.

🤕 | @MrAncelotti says James Rodriguez and Seamus Coleman are set to miss Sunday's game at Southampton. #SOUEVE