Despiden a técnico en la Premier League; duró 39 días en el cargo

El Forest es en estos momentos decimoséptimo en la Premier League, con cinco puntos -de los que cuatro los logró Nuno Espirito Santo-, pero puede acabar la jornada en zona de descenso si los equipos de abajo ganan.

"El Nottingham Forest puede confirmar que después de una serie de resultados y partidos decepcionantes Ange Postecoglou ha sido despedido como entrenador con efecto inmediato. El club no hará más comentarios al respecto", informó el club de Nottingham 18 minutos después de caer 0-3 contra el Chelsea.

Evangelos Marinakis, dueño del Forest, se marchó de su asiento en el City Ground después de que el Chelsea marcara el 0-2.

La estancia de Postecoglou en el Forest es la segunda más corta en la historia de la Premier League.