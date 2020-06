Diez frases inolvidables de Lillo antes de llegar al Manchester City

Juan Manuel Lillo, quien esta semana se convirtió en asistente técnico del Manchester City, para ser el apoyo táctico de Pep Guardiola, se ha caracterizado por sus frases en ruedas de prensa, las cuales casi nunca pasan desapercibidas.

Así lo dejó ver el estratega español en su paso por Millonarios (2014) y Atlético Nacional (2017) en medio de la polémica.

Vea también: El alumno Pep fichó a su maestro... Hoy saldría el protocolo y Extremos Invertidos

Diez frases inolvidables de Juan Manuel Lillo antes de ser asistente de Guardiola en el Manchester City

- “Prefiero perder un partido 5-0 que cinco partidos 1-0”: lo dijo cuando era técnico de Millonarios tras caer goleado 5-0 a manos de Nacional. La derrota le costó el puesto.

- Antes de un partido ante el Barcelona como técnico del Almería: "Iniesta representa el todo y Messi la parte. Messi necesita más a Andrés que Andrés a Messi".

Lillo habla a los medios visiblemente molesto.

"Yo creía que ustedes querían esto...(muestra el escudo de Nacional)...pero bueno..."

Post y toda la RDP con el DT del verde: https://t.co/8uX6P1acL9 pic.twitter.com/F1D2KbRJNL — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) November 18, 2017

- "Las estadísticas son como las tangas, muestran, pero no lo importante": cuando era técnico de Nacional y el equipo tenía un 67% de rendimiento.

- "Yo no soy mago, yo no sé lo que va a pasar, yo sé lo que pasó": otra frase para el recuerdo en su corto paso como técnico de Atlético Nacional.

Le puede interesar: "Ser diferente genera envidia": dardo del 'loco' Abreu a los críticos de Juan Manuel Lillo

- También como timonel del cuadro verdolaga hablando del estilo de juego que le gusta: "No hay nada más arriesgado en esta vida que no arriesgar”.

- "Tengo claro por qué nos echan a los técnicos: por perder. Lo que aún no sé es por qué nos contratan. Es un misterio, como el de la Coca-Cola".

- "El fútbol no es ofensivo ni defensivo. El reglamento solo dice que hay que marcar más goles para ganar. Y nosotros hemos decidido no llevarle la contraria. Por eso partimos del balón, porque sin él no se puede hacer goles".

- "El fútbol se ha convertido en un consolador social".

- "Es muy difícil jugar a fútbol si los de atrás no juegan y los de delante se la juegan"

- "Cuando más te aproximas a la portería, más te alejas del gol".