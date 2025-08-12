Donnarumma jugará en la Premier League: hay acuerdo con gigante club

De manera sorpresiva, Gianluigi Donnarumma no entrará en los planes del Paris Saint-Germain. El equipo en el que fue pilar fundamental para la obtención de la primera UEFA Champions League y para llegar al subcampeonato del Mundial de Clubes descartó al guardameta italiano para la siguiente temporada y en su lugar estará Lucas Chevalier.

PSG afronta la Supercopa de la UEFA contra el Tottenham y para el asombro de los aficionados y de todo el cuadro parisino, no apareció en la convocatoria Gianluigi Donnarumma. Su ausencia respondía a presuntos rumores de querer salir de la institución y buscar nuevos aires que podrían estar en la Premier League con el Chelsea o Manchester United como opciones.

Vea también: Nacional no aprovechó y tendrá que sufrir en Brasil: próximo partido de Libertadores

Luis Enrique admitió que la ausencia de Donnarumma es responsabilidad del entrenador sentenciando que, pese a ser uno de los mejores porteros del mundo, es una decisión que pasa por el perfil del portero que el PSG necesita. El italiano también explotó y afirmó que su salida se da porque, "alguien ha decidido que no puedo formar parte del PSG".

Su agente admitió que en ningún momento Gianluigi Donnarumma quería salir de la institución parisina. De hecho, iba a reducir su salario para firmar una renovación. Así las cosas, tras la salida, el portero ex Milan estaría listo para atajar en la Premier League y no será ni en el Chelsea ni en el Manchester United.

MANCHESTER CITY SE ADELANTÓ CON GIANLUIGI DONNARUMMA

La Premier League parece ser la liga ideal para Gianluigi Donnarumma tras dejar el PSG por las diferencias con Luis Enrique que lo han condenado. El entrenador español quiere otro perfil de arquero y en los planes no está el italiano que le ha dado muchas cosas al club.

En ese sentido, el diario L’Équipe afirmó que, “Gianluigi Donnarumma ha intercambiado con Pep Guardiola y tiene acuerdo con el Manchester City”. Todo esto porque Ederson saldría del cuadro inglés y firmaría con el Galatasaray de Turquía.

Le puede interesar: Joya peruana apunta a Eliminatorias: debutó y lo recomendó una leyenda

Gianluigi Donnarumma deberá competir con James Trafford que fue la reciente incorporación en la portería de los ‘Citizens’. Sin embargo, si llega el italiano, seguramente no habrá dudas de que Donnarumma sería el inicialista por todo su bagaje y por su experiencia en competencias internacionales en donde consiguió el título más preciado para el PSG.

EL EQUIPO QUE SE BAJÓ DE FICHAR A GIANLUIGI DONNARUMMA

Antes de que saliera esta información del Manchester City que ya tendría un acuerdo con Gianluigi Donnarumma, el Manchester United y el Chelsea estaban siguiendo al guardameta italiano. Los ‘Red Devils’, dirigidos por Rúben Amorim necesitan un arquero por el mal nivel de André Onana, mientras que Robert Sánchez parece consolidado en los ‘Blues’.

Lea también: Kendry Páez la mandó cambiada y ‘coquetea’ con equipo de Copa Libertadores

Un club que lo necesita y otro que no, pero que estaba interesado como el Chelsea. No obstante, en las últimas horas, Fabrice Hawkins y Fabrizio Romano indicaron que, “el Chelsea NO está en la contienda. Gigio pronto aclarará su postura”. En ese sentido, los londinenses renunciaron a ficharlo.

Sin el Chelsea en la pelea y con el Manchester United que no ha tomado cartas en el asunto, todo parece indicar que el Manchester City se adelantará ante los pretendientes del arquero. Bajo ese panorama, Gianluigi Donnarumma sería dirigido por Pep Guardiola.