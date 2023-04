DT del Tottenham asumió la culpa y lamentó la actitud de los hinchas con Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez vivió el momento más difícil de su carrera este sábado en la Premier League. El jugador colombiano, que llegó hace cinco temporadas como el flamante fichaje del Tottenham en alrededor de 35 millones de euros, salió chiflado por los hinchas, quienes en definitiva ya no quieren al defensa central nacido en Guachené.

Solo estuvo 23 minutos en cancha, tras ingresar en lugar de Lenglet; del mismo modo, tuvo responsabilidad en el segundo gol del Bournemouth y su entrenador decidió sacarlo, teniendo en cuenta el resultado. Al final, el partido quedó 3-2, Tottenham perdió y Dávinson Sánchez quedó en el centro de la polémica por la actitud de los aficionados.

Al respecto habló Cristian Stellini, quien asumió el comando del equipo de Londres tras la salida del italiano Antonio Conte. El estratega asumió la responsabilidad por los cambios que hizo, lamentó lo que sucedió con Dávinson Sánchez, pero al mismo tiempo le pidió al jugador que tenga fortaleza, viendo que la actitud profesional que debe asumir.

"Entiendo que es un momento difícil para todos y tenemos que analizar este momento, todos deben analizar qué tan importante es apoyar al jugador. Asumo la responsabilidad por la decisión que tomamos. Pensé que era temprano en el partido para usar un delantero cuando salió Lenglet. Davinson necesita entender que fue una decisión táctica. Necesita ser fuerte. Es un jugador profesional", dijo Stellini en rueda de prensa.

Sobre Dávinson también habló el portero Hugo Lloris, quien expresó que no podía creer lo visto en el encuentro frente a Bournemouth. "Me siento muy mal por él. Nunca he visto esto en mi carrera. Empezó cuando entró en el campo. Ha estado luchando por el equipo durante muchos años", dijo el veterano guardameta de la selección francesa.