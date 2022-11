Dueños del Manchester City vuelven a sacudir el mundo del fútbol; invertirán U$780 millones en este

"Un 'boom' de estadios". Así describió Garber la proliferación de nuevos recintos para una MLS que ya no se conforma con jugar en estadios de otros deportes adaptados ocasionalmente al fútbol.

El mejor ejemplo fue la inauguración este año del Geodis Park de Nashville, que, con capacidad para 30.000 aficionados, es el estadio más grande de EE.UU. diseñado específicamente para el fútbol.

En este sentido, Garber destacó que, tras una década de trabajo, el Inter Miami, por fin ha conseguido "la aprobación final" para construir su Miami Freedom Park, "un complejo de deportes y entretenimiento" con un presupuesto de mil millones de dólares.

También elogió el recientemente estrenado Snapdragon Stadium de San Diego, donde juegan las San Diego Wave y donde se espera que disputen sus partidos el futuro equipo de la MLS.

"Construir estadios es un proceso enormemente difícil para cualquiera", admitió Garber.

Que se lo pregunten si no al New York City, campeón de la MLS Cup en 2021 y que todavía sigue jugando sus partidos como local en el Yankee Stadium de los New York Yankees siempre que este legendario equipo de la MLB no lo necesite.

No obstante, el equipo de la ‘Gran Manzana’ anunció en los últimos días la construcción de su estadio propio, el cual quedará ubicado en el distrito de Queens (a poca distancia del Citi Field, estadio de los NY Mets), zona en la que habita una numerosa comunidad latina. La escuadra neoyorquina venía jugando los partidos de la MLS en el estadio de los Yankees.

El escenario deportivo, el cual liderará City Football Group (dueño del Manchester City de la Premier), tendrá un costo de 780 millones de dólares y será estrenado en 2027. El proceso de consecución del terreno fue la fase más compleja. El proyecto también contará con un hotel de 250 habitaciones, además de 2.500 viviendas.

"No es óptimo no tener un hogar", concedió Garber, quien, no obstante, se mostró "seguro" de que tarde o temprano el New York City tendrá por fin un campo propio.