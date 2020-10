DURO relato de DÁVINSON sobre su infancia: "Vi muchas cosas como drogas y gente robando"

Dávinson Sánchez es una de las grandes figuras colombianas en el fútbol del exterior por su presente en el Tottenham Hotspur y la relevancia que tiene en la Selección Colombia de Carlos Queiroz.



El zaguero colombiano ha tenido una carrera progresiva desde su debut en Atlético Nacional, su salto a Europa en el Ajax y luego en Tottenham donde hace unos días participó de un evento del club y entregó declaraciones de su vida personas y la dura infancia que tuvo en Colombia.



Lea también: Las condiciones que exige Kylian Mbappé para renovar su contrato con PSG



"Vi muchas cosas malas como drogas, gente robando. Conozco amigos que tomaron lo que yo llamó el camino fácil y algunos de ellos hoy están muertos o en la cárcel, estaban involucrados en cosas malas. Pero también tengo amigos de la escuela que tomaron el camino correcto y ahora tienen buenos trabajos y son buenos padres, hermanos e hijo. Todo depende del camino que usted elija y el camino más fácil nunca fue una opción para mí", señaló en primera medida el colombiano.



"Mi padre solía llevarme y no siempre era fácil porque también tenía que llevar comida a la casa. Yo entrenaba todos los días después de la escuela y luego tenía que tomar tres buses para llegar a casa, me demoraba al menos 2 horas. Cuando empecé a ir a entrenar, mi padre me llevaba, pero eso significó que teníamos que comprar dos pasajes y no fue fácil para nosotros. Costaban 2 libras esterlinas (menos de 1.000 pesos colombianos) cada uno pero eran 2 o 3 buses", agregó a los medios británicos.



De interés: Falcao se compromete en Galatasaray: "aún no he pagado mi deuda con la afición"



Y cerró hablando de algunos detalles familiares: "Sabía que a la familia le estaba costando demasiado dinero, así que un día, cuando tenía unos 10 u 11 años, le dije a mi papá: 'Mira, esto nos está quitando los ahorros, conozco las carreteras y los paraderos, así que ahora tengo la edad suficiente para viajar por mi cuenta".