El Arsenal de Arteta sigue sin convencer y se aleja de Champions League

El Arsenal (9º) se alejó un poco más de la posibilidad de clasificarse para la próxima Liga de Campeones al perder 2-1 en el descuento en Brighton (15º), mientras que el Leicester (3º) no pasó del empate 1-1 en Watford (16º), este sábado en la 30ª jornada de la Premier League.

Fue por lo tanto un día amargo para Arsenal y Leicester en el campeonato inglés, interrumpido en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y que regresó esta semana, a puerta cerrada y siguiendo un estricto protocolo sanitario.

El Arsenal queda a ocho puntos del cuarto puesto del Chelsea (4º), que es el último equipo dentro de la 'zona Champions'. Los 'Blues' pueden aumentar su ventaja, ya que juegan el domingo en el terreno del Aston Villa (19º), lo que complicaría todavía más el objetivo para los 'Gunners'. El marfileño Nicolas Pepé adelantó al Arsenal en la ciudad costera del sur de Inglaterra, en el minuto 68, con un espectacular disparo cruzado con rosca desde un lateral del área, directamente a la escuadra de los locales.

Pero ese tanto sirvió al Brighton para despertar. Primero igualó en el 75 por medio de Lewis Dunk, que metió el pie en el área pequeña entre una nube de rivales para empujar a la red, y finalmente el Brighton se llevó el triunfo en el 90+5, cuando el franco-argentino Neal Maupay.

Desde la llegada de Mikel Arteta a Arsenal, en diciembre de 2019, la situación no ha cambiado mucho para el equipo londinense, pues más allá del cambio de mando, tras la salida del también español, Unai Emery, el equipo no ha logrado repuntar y los resultados no se presentan favorables para un club acostumbrado, en años anteriores, a ser protagonista.