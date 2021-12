El Covid-19 sigue haciendo de las suyas: Leeds Vs. Aston Villa fue aplazado

El encuentro entre el Leeds United y el Aston Villa de la vigésima jornada de la Premier, previsto para el próximo martes, fue aplazado debido a los positivos en Covid 19 que afectan al conjunto del argentino Marcelo Bielsa.



El Leeds no ha recuperado efectivos desde que días atrás empezara a acumular contagios. De hecho, su encuentro de este domingo, del Boxing Day ante el Liverpool, tuvo que ser previamente cancelado.

Un comunicado emitido por el club de Yorkshire apuntó que aunque no había habido nuevos casos positivos, la mayoría de los contagiados aún estaban aislados por lo que Marcelo Bielsa no cuenta con suficientes futbolistas del primer equipo para afrontar el compromiso contra el Aston Villa.



En total catorce partidos de la Premier han tenido que ser aplazados en diciembre. "La directiva de la Premier League aceptó la solicitud de aplazamiento del Leeds ya que no tiene el número suficiente de jugadores disponibles para el partido", dijo la organización en un comunicado.

La Liga, no obstante, reafirmó su intención de mantener el calendario de partidos que puedan disputarse de forma segura a pesar del crecimiento de contagiados por el coronavirus.