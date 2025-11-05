El Crystal Palace de Muñoz y Lerma hizo inesperada petición

El Crystal Palace, donde militan los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, atraviesa un calendario apretado en la recta final del año. El equipo inglés, que disputa la Premier League, la Copa de la Liga y la Conference League, solicitó a las autoridades del fútbol británico un ajuste en la programación de uno de sus próximos encuentros.

Puede leer: Listado de jugadores que saldrán de Deportivo Cali para 2026

El técnico del Palace, Oliver Glasner, pidió este miércoles que se modifique la fecha del partido de Premier League ante Leeds United, inicialmente previsto para el 21 de diciembre, debido a que solo tendrían dos días de descanso antes de enfrentar al Arsenal por los cuartos de final de la Copa de la Liga, el 23 del mismo mes.

“Estamos intentando lo mismo que el Arsenal y poder mover nuestro partido del Leeds al sábado, así no tener solo dos días de descanso. Todavía no hemos recibido respuesta de la Premier”, expresó Glasner en rueda de prensa antes del duelo frente al AZ Alkmaar por la Conference League.

Entre el 7 y el 23 de diciembre, el Crystal Palace disputará seis partidos oficiales, incluyendo compromisos por torneos nacionales e internacionales. Esta seguidilla ha generado preocupación en el cuerpo técnico por el riesgo de lesiones y la fatiga acumulada en jugadores clave como Lerma y Muñoz, quienes han sido titulares habituales.