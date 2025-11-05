Actualizado:
El Crystal Palace de Muñoz y Lerma hizo inesperada petición
El cuadro inglés se encuentra afrontando competencia internacional en esta temporada 2025-26.
El Crystal Palace, donde militan los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, atraviesa un calendario apretado en la recta final del año. El equipo inglés, que disputa la Premier League, la Copa de la Liga y la Conference League, solicitó a las autoridades del fútbol británico un ajuste en la programación de uno de sus próximos encuentros.
El técnico del Palace, Oliver Glasner, pidió este miércoles que se modifique la fecha del partido de Premier League ante Leeds United, inicialmente previsto para el 21 de diciembre, debido a que solo tendrían dos días de descanso antes de enfrentar al Arsenal por los cuartos de final de la Copa de la Liga, el 23 del mismo mes.
“Estamos intentando lo mismo que el Arsenal y poder mover nuestro partido del Leeds al sábado, así no tener solo dos días de descanso. Todavía no hemos recibido respuesta de la Premier”, expresó Glasner en rueda de prensa antes del duelo frente al AZ Alkmaar por la Conference League.
Entre el 7 y el 23 de diciembre, el Crystal Palace disputará seis partidos oficiales, incluyendo compromisos por torneos nacionales e internacionales. Esta seguidilla ha generado preocupación en el cuerpo técnico por el riesgo de lesiones y la fatiga acumulada en jugadores clave como Lerma y Muñoz, quienes han sido titulares habituales.
El calendario apretado del Crystal Palace
Antes del choque contra Leeds, el equipo londinense enfrentará el 18 de diciembre al KuPS de Finlandia, en el cierre de la primera fase de la Conference League, donde buscan avanzar a los octavos de final. Arsenal, su rival en la Copa de la Liga, no jugará esa semana por compromisos de Champions, lo que agrava la sensación de desventaja competitiva.
Glasner aprovechó para criticar la planificación de los torneos locales y señaló que la Premier League y la EFL no previeron los conflictos de calendario antes del inicio de la temporada. “Creo que la EFL y la Premier no resolvieron este problema antes del inicio de la temporada. Aprenderán de ello y estoy bastante seguro de que el próximo año tendrán la solución”, afirmó.
El Crystal Palace vive una de sus mejores etapas en los últimos años, tras conquistar la FA Cup y conseguir su clasificación histórica a la Conference League. Sin embargo, el desgaste físico y mental de sus futbolistas empieza a pasar factura en medio de un calendario saturado.
Por ahora, el club londinense espera la respuesta oficial de la Premier League, mientras se prepara para una seguidilla decisiva que podría definir su futuro tanto en Inglaterra como en Europa.
