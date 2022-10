El 29 de noviembre del 2020, el delantero mexicano Raúl Jiménez de Wolverhampton Wanderers preocupó a todos los seguidores del fútbol mundial después de protagonizar un fuerte choque de cabezas con el defensor central brasileño David Luiz durante el compromiso que su equipo disputó con Arsenal.

Jiménez salió gravemente afectado al sufrir una conmoción y fractura de cráneo que lo alejó de las canchas hasta el 14 de agosto de 2021.

Lea también: Klopp pone bajo a presión a Liverpool y desafía a Luis Díaz para el partido ante Arsenal

Después de algunas cirugías y un largo proceso de recuperación, el atacante mexicano está actualmente recuperado y ya retornó a la actitud, en donde es habitual titular en su equipo y en la selección de México.

En las últimas horas, Raúl Jiménez hizo una increíble revelación al afirmar que hoy en día juega con una fisura en el cráneo, teniendo en cuenta que no está "completamente soldado".

Le puede interesar: Lionel Messi se lesionó: ¿Qué molestia tiene y por cuánto tiempo será baja?

“Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”, dijo el futbolista en Star.

Al atacante es fácil reconocerlo durante un partido de Wolverhampton en la Premier League, ya que siempre luce una cinta en la cabeza, la cual es de protección, para evitar cualquier nuevo dañó.