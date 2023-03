El 'Dibu' dejó claro lo que quiere y definió su futuro en el Aston Villa

Emiliano 'Dibu' Martínez se ha convertido en uno de los grandes referentes de la Selección Argentina en los últimos años. Sus buenas actuaciones con el Aston Villa lo han llevado a ser el guardián del arco argentino para conquistar títulos como la Copa América 2021 o el Mundial de Qatar 2022.

Todos esos logros lo han llevado a ser distinguido con el Premio The Best de la FIFA al mejor arquero del año. Asimismo, el argentino habría llamado la atención de otros clubes en Europa como Roma o Juventus, quienes buscarían ficharlo en el próximo mercado de fichajes pese a que tiene contrato vigente con Aston Villa hasta junio de 2027.

Pese a ello, el 'Dibu' tiene claro lo que quiere para su futuro, pues tanto él como su familia se han sentido muy felices luego de su llegada al equipo de Birmingham, donde también está el colombiano Jhon Jáder Durán.

Antes de unirse a la concentración de Argentina para la fecha FIFA de este mes de marzo, el guardameta entregó unas declaraciones en las que manifiesta su deseo de continuar como jugador del Aston Villa.

"Mi carrera se fue por las nubes desde que me uní a este club. Siempre he dicho que estoy agradecido y me encanta estar aquí. Mi familia está feliz en el club, mi hijo de seis años está obsesionado con jugar al fútbol y juega en la cantera. Nos encanta nuestro tiempo aquí y esperamos que haya muchos años por venir", expresó.

Si bien el 'Dibu' tiene la posibilidad de llegar a un club que podría jugar alguna competencia europea la próxima temporada; para él, su felicidad y la de su familia es lo más importante, por lo que está dispuesto a seguir como jugador del Aston Villa.

El arquero estará presente con la Selección Argentina que jugará los partidos de la fecha FIFA ante Panamá el 24 de marzo y ante Curazao cuatro días después, estos tendrán lugar en Buenos Aires y Santiago del Estero, respectivamente.

