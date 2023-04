Derrotado 5-0 tras 21 minutos de juego, el Tottenham (5º) comprometió muy seriamente sus opciones de disputar la próxima Champions League al perder 6-1 en la cancha de un rival directo como el Newcastle (3º), este domingo en la 32ª jornada de la Premier League.

El arranque del partido en Newcastle fue completamente loco con los Magpies marcando en prácticamente cada uno de sus acercamientos al área.

La pesadilla de Hugo Lloris en la portería comenzó cuando rechazó un disparo del brasileño Joelinton a los pies de Jacob Murphy, que marcó a los 61 segundos de juego. Luego marcó Joelinton tras driblar a Lloris después de un error de la defensa (6).

El legendario arquero de la selección francesa ni siquiera se movió en un disparo sublime de 27 metros de Murphy para poner el tercero al minuto 9.

Y una apertura increíble con el exterior del pie de Joe Willock encontró al sueco Alexander Isak al espacio de la defensa de los Spurs para que marcara el 4-0 (19). Continuó la fiesta dos minutos después, con el antiguo jugador de la Real Sociedad firmando su doblete tras un pase de tacón de Sean Longstaff.

Dávinson Sánchez ingresó al minuto 23 del primer tiempo con el 5 - 0 en contra en sustitución del senegalés Pape Sarr. Sin embargo, su ingresó poco sirvió ante el irreversible marcador que a esas alturas ya había en el compromiso.

Por otra parte, Lloris se retiró lesionado al descanso del partido. "No sé si es un músculo pero es cerca de la cadera. He sentido algo que se movía y no parecía bueno, pero veremos mañana o en dos días después del escáner", dijo en Sky Sports.

Al comienzo de la segunda parte, Harry Kane redujo la diferencia (49) pero en el 68 Callum Wilson, dos minutos después de haber entrado por Isak, marcó el tanto del 'set' definitivo (6-1).

