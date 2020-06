El ojo de halcón explica el error en el gol fantasma del Aston Villa Vs. Sheffield

La tecnología del ojo de halcón confirmó a través de redes sociales que hubo un error en el gol fantasma del Sheffield United que no subió al marcador.

En el minuto 42 del encuentro entre el Aston Villa y el Sheffield, una falta colgada por Oliver Norwood superó al portero del Villa, Orjan Nyland, que apenas pudo rectificar para atrapar la pelota y casi caer con ella dentro de la portería.

Pese a la celebración de los jugadores del Sheffield, Michael Oliver, el árbitro, señaló su reloj, que marca si la pelota ha cruzado la línea de gol, y negó el tanto.

Sin embargo, la tecnología del ojo de halcón que hubo un error.

"Las siete cámaras colocadas alrededor del campo fueron significativamente tapadas por el portero, el defensor y el palo. El nivel de oclusión nunca se había visto en más de 9.000 partidos en los que ha estado presente esta tecnología", apuntó el ojo de halcón.

"El sistema fue probado antes del inicio del encuentro como marcan las reglas de la IFAB y certificado por los árbitros del encuentro. El ojo de halcón pide perdón a la Premier League, al Sheffield United y a todos los perjudicados por este incidente".

El partido concluyó con 0-0.

Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe