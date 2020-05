El peluquero más famoso de la Premier League es colombiano

Cristián David Gómez es el barbero colombiano más famoso de la Premier League por atender a jugadores reconocidos del Chelsea, entre otros. Por sus manos pasaron futbolistas como Kanté, Jorginho, Rodallega, entre otros… Su local se llama ‘Don Bigote’ y está en medio del estadio del Chelsea, Stamford Bridge, y del Fulham, Craven Cottage.

Gómez contó en entrevista con ’60 Minutos a La Redonda’ de Antena 2, cuando atendió a Jorginho, el centrocampista del Chelsea, además de Emerson, quien fue el que lo recomendó con varios futbolistas del cuadro azul.

"Emerson me recomendó con él y cuando me dijo por chat que Jorginho iba a ir a la barbería, quedé pendiente. En ese momento yo pensaba que todo lo que me he propuesto, se ha dado. Cuando se sentó Jorginho, me propuse en atender a Kepa Arrizabalaga. Y así fue... un domingo llegó por recomendación y siguieron llegando más", contó.

"Luego él me recomendó con otro y otro... así se volvió más popular mi trabajo. Cuando le corté el pelo a Emerson, jugador del Chelsea, estaba super nervioso. Con él lo atendí, esperé una o dos semanas y después me habló y vi que le gustó y lo volví a atender", agregó.

También el emprendedor colombiano contó que atendió a Sergio Rico, portero español: "Sergio Rico, que hoy juega para el PSG, es una gran persona, un ser humano que me ha colaborado mucho. A veces voy a París a cortarle el cabello. Creo que me llama más por la amistad, que por la necesidad de un barbero", indicó.

Finalmente, Cristián David Gómez afirmó que su mayo sueño es poder atender a Falcao García y James Rodríguez, los dos representantes hoy por hoy que tiene el fútbol colombiano en el exterior.

"Como colombiano, me sentiría muy orgulloso cortarle a Falcao y a James con son para nosotros referencias en el mundo. Para mí es un sueño, antes de cualquier otro jugador...Aquí esperando para que se contacte conmigo. Desafortunadamente no tengo cómo contactarme con ellos, pero ojalá se me dé la oportunidad", concluyó.