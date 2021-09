"El Rey": a Yerry Mina le llueven los elogios en Inglaterra

Yerry Fernando Mina fue protagonista el día de ayer en el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League 2021/22, en donde su equipo derrotó como local a Burnley 3-1; el nacido en Guachené fue importante para que su equipo se mantenga en la cuarta casilla del campeonato.

Ante esto, el defensor colombiano no ha parado de recibir halagos; si bien en un momento fueron por parte de un rival, luego fue un diario inglés el que lo aplaudió, y ahora es la cuenta de twitter del Everton, la que se enorgullece de tener al de 1.96 metros en sus filas.

A través de un trino publicado esta mañana, los 'toffees' dieron a conocer algunas estadísticas respecto al partido realizado ayer por Yerry Mina, y sacaron a relucir el hecho de ser uno de los mejores jugadores de la cuarta jornada liguera; ahora lo llaman "El Rey".

🇨🇴 | Yerry Mina won more aerial duels (9) than any other player in the Premier League this weekend.



The King. 👑 pic.twitter.com/OTDX9wHWL4