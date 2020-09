Empezaron los reclamos para Ancelotti tras la llegada de James y otros refuerzos

La llegada de James Rodríguez al Everton causó revuelo en el club de Liverpool por lo que significa su nombre en el fútbol europeo tras salir del Real Madrid y su ineludible talento por el que Carlo Ancelotti volvió a depositar su confianza en él.

Además de James, Everton tuvo otros dos refuerzos de renombre para la Premier League, el brasileño Allan que llegó desde Nápoli y Abdoulaye Doucouré fichado del Watford. Todo esto, aunque le ha caído bien al club, ha disminuido oportunidades a otros jugadores que estuvieron la temporada pasada.

Así lo comentó Carlo Ancelotti, quien reveló ante los medios de comunicación que Anthony Gordon, atacante 19 años, le reclamó (de buena manera) por no tener minutos en la Premier League en medio de la llegada de nuevos futbolistas.

"Quería una explicación y le dije que la plantilla es realmente competitiva y, a veces, puede suceder que los jugadores no estén involucrados", señaló en primera medida.

"Pero esto no significa que no crea en ellos. Creo que tuvo la oportunidad contra Salford de mostrarnos su calidad, aprovechó la oportunidad porque jugó muy bien... A veces puede suceder, también para jugadores importantes, que los jugadores no estén involucrados en el juego. Esto es lo que puede suceder en todos los equipos competitivos", finalizó el italiano.

Gordon, al igual que otros jugadores de segunda línea en Everton, han sido titulares en los dos partidos de la Copa de la Liga, mientras que las figuras del equipo actúan en la Premier League y ese es el manejo que Ancelotti le dará a su equipo en esta temporada.