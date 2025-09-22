En el Liverpool todavía no le encuentran reemplazo a Luis Díaz, su sucesor no ha estado a la altura

El impacto de Lucho fue inmediato

Cuando el guajiro llegó al Liverpool proveniente del Porto su impacto fue inmediato, el colombiano se adaptó tanto al equipo como a la Premier en cuestión de días y empezó a ganarse un puesto en el once titular a punta de rendimiento. Ese no es el caso que están viviendo los nuevos en el equipo inglés, a excepción de Ekitiké que parece haber jugado toda su vida ahí, los otros no han logrado destacar de la manera en la que se esperaba por lo que pagaron. Como tal no llegó un reemplazo natural para Díaz pero se habló mucho de Florian Wirtz el habilidoso mediocampista alemán que llegó como el fichaje estelar junto a Isak, pues el jugador que viene del Leverkusen no lo ha hecho de la mejor manera y por eso llegan las comparaciones con el colombiano, lleva 0 goles y 0 asistencias en 5 partidos de Premier.

Wirtz no arrancó de titular en el partido frente a Everton y se podría pensar que se estaba rotando por el partido de Champions pero mirando el resto de titulares no parece que sea el caso, el alemán fue reemplazado por un Szoboszlai que vive uno de sus mejores momentos y tras el bajo nivel del alemán se ganó otra vez el puesto como el creador del equipo. Los seguidores del Liverpool ya empiezan a preocuparse por el nivel de Wirtz y nace la duda si fue una decisión correcta dejar ir a Luis Díaz del equipo.