El futbolista Luis Fernando Díaz ha sorprendido al "mundo fútbol" por sus actuaciones con la camiseta de Liverpool, club al cual llegó en los últimos días de enero procedente de Porto.

A pesar que en Colombia, América del Sur y en Portugal se sabía de la calidad del colombiano, hacía falta que diera el salto a una liga de élite y demostrara sus cualidades.

Lea también: [Video] La acrobacia de Luis Díaz desde todos los ángulos: así se escuchó Anfield con la ‘tijereta’

Díaz se integró a Liverpool y desde su debut impresionó con desequilibrio en el frente de ataque, por el sacrificio en defensa, pero en especial por la facilidad con la que se acopló con sus compañeros y al estilo de juego de los 'reds'.

Sin embargo, John Barnes, histórico jugador de Liverpool entre 1987 hasta 1997, aseguró que el fichaje del colombiano no puede ser catalogado como el "gran fichaje de invierno" en Europa.

Barnes explicó su afirmación ya que la contratación del colombiano no fue disputada por otros clubes históricos del 'Viejo Continente'.

"Que [Díaz] no es un gran fichaje de enero, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no le costó eso", afirmó.

El exfutbolista comparó la llegada de Díaz a Liverpool con la de Mohamed Salah y Sadio Mané, quienes no fueron disputados por otros clubes y sus respectivos fichajes fueron fáciles de concretar.

"Muy parecido a cuando vino [Mohamed] Salah, vino [Sadio] Mane, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son, eso tiene que ver con Klopp pudiendo identificar la plantilla de jugador que quiere", dijo.

Le puede interesar: Le dicen 'sobrevalorado': en Inglaterra comenzaron a comparar a Luis Díaz con Neymar

Finalmente, Barnes aseguró en declaraciones recogidas en The Mirror que no Luis Díaz ni Mohamed Salah van a tener en otros clubes de Europa el mismo rendimiento que han demostrado en Liverpool, ya que eso se debe al estilo de juego del equipo de Jurgen Klopp.

"Díaz no hará esto en el Manchester City , no lo hará en el Real Madrid porque Salah se adapta a nuestra forma de jugar, así que si Mo Salah siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo No creo que lo haga".