Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 09:00
Aston Villa vs Manchester City: partido en vivo por la fecha 9 de Premier League 2025-2026
Aston Villa se enfrenta a Manchester City, en Premier League 2025-2026
Aston Villa se enfrenta a Manchester City por Premier League 2025-2026 este 26 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Aston Villa vs Manchester City: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2