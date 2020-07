EN VIVO: Manchester City vs Liverpool; Premier League

Consumado el título de la premier League después de treinta años sin hacerlo, Liverpool recibe al Manchester City, su acérrimo rival en las últimas temporadas, y que este jueves hace el pasillo para recibir a los campeones del fútbol inglés.

Pese a tener en sus manos el trofeo de la Premier, Jurgen Klopp, el técnico de los ‘reds’, asegura que su equipo no caerá en el conformismo luego de ganar la liga local, así como el título de la Champions League la temporada pasada. "He aprendido que cuando piensas que has llegado a tu apogeo es que estás ya en una pendiente descendente. No es lo que sentimos. No me siento plenamente satisfecho", explicó Klopp en una videoconferencia de prensa, en la víspera de visitar al Manchester City, campeón de las dos anteriores temporadas y segundo clasificado actualmente.

El Liverpool aseguró matemáticamente su título en Inglaterra el pasado jueves y para Klopp es "un gran paso, un paso increíblemente grande", pero espera que "no sea lo único de lo pueda hablar con los chicos en veinte años", ya que ello significaría que no llegaron después otros grandes éxitos.

Klopp avisó además a sus jugadores contra un exceso de relajación el jueves, ya que se miden a un City que puede estar con el orgullo herido. "Estamos totalmente concentrados en la preparación del partido ante el Manchester City. Eso no quiere decir que les vamos a vencer, sino que estaremos preparados. Es así como vamos a abordar la próxima temporada", aseguró.