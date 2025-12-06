Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Man City vs Sunderland
Premier League 2025-2026
Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 10:00

Manchester City vs Sunderland: partido en vivo por la fecha 15 de Premier League 2025-2026

Manchester City se enfrenta a Sunderland, en Premier League 2025-2026

Manchester City se enfrenta a Sunderland por Premier League 2025-2026 este 06 de diciembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Manchester City vs Sunderland: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Manchester City

Manchester City

Imagen

Sunderland

Imagen
Premier League

Premier League

Cargando más contenidos

Fin del contenido