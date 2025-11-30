Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Nottm Forest vs Brighton
Premier League 2025-2026
Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 09:10

Nottingham Forest vs Brighton: partido en vivo por la fecha 13 de Premier League 2025-2026

Nottingham Forest se enfrenta a Brighton, en Premier League 2025-2026

Nottingham Forest se enfrenta a Brighton por Premier League 2025-2026 este 30 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Nottingham Forest vs Brighton: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Nottingham Forest

Imagen
Brighton

Brighton

Imagen
Premier League

Premier League

Cargando más contenidos

Fin del contenido