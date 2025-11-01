Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 10:00
Nottingham Forest vs Manchester United: partido en vivo por la fecha 10 de Premier League 2025-2026
Nottingham Forest se enfrenta a Manchester United, en Premier League 2025-2026
Nottingham Forest se enfrenta a Manchester United por Premier League 2025-2026 este 01 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Nottingham Forest vs Manchester United: número de goles marcados y partidos jugados
