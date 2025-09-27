Cargando contenido

Nottm Forest vs Sunderland
Premier League 2025-2026
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 11:30

Nottingham Forest vs Sunderland: partido en vivo por la fecha 6 de Premier League 2025-2026

Nottingham Forest se enfrenta a Sunderland, en Premier League 2025-2026

Nottingham Forest se enfrenta a Sunderland por Premier League 2025-2026 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Nottingham Forest vs Sunderland: número de goles marcados y partidos jugados

