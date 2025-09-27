Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 11:30
Nottingham Forest vs Sunderland: partido en vivo por la fecha 6 de Premier League 2025-2026
Nottingham Forest se enfrenta a Sunderland, en Premier League 2025-2026
Nottingham Forest se enfrenta a Sunderland por Premier League 2025-2026 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Nottingham Forest vs Sunderland: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2