Wolves vs Nottm Forest
Premier League 2025-2026
Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 14:30

Wolverhampton vs Nottingham Forest: partido en vivo por la fecha 14 de Premier League 2025-2026

Wolverhampton se enfrenta a Nottingham Forest, en Premier League 2025-2026

Wolverhampton se enfrenta a Nottingham Forest por Premier League 2025-2026 este 03 de diciembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Wolverhampton vs Nottingham Forest: número de goles marcados y partidos jugados

