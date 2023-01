Enojo de Lampard por el cara a cara de Mina con hinchas del Everton: "espero no volver a ver eso"

Frank Lampard, técnico del Everton, no quedó contento con el cara cara que tuvo el defensa colombiano Yerry Mina hace una semana, cuando tuvo que dar explicaciones a unos hinchas por el mal momento que viven los 'toffees'.

La escena vivida por el colombiano, no le gustó al entrenador, quien ha tenido dificultades sacar de la zona de descenso a su escuadra en la Premier League, tras la derrota de este sábado frente al West Ham como visitante.

"Los hinchas tienen el derecho absoluto de expresar una opinión en un juego, alrededor del juego y todo eso. Por supuesto que no queremos que los fanáticos se acerquen a los jugadores. Creo que es una pequeña minoría y he hablado con los jugadores. Me encantaría no volver a ver eso, pero también entiendo la pasión de los fanáticos", dijo Lampard.

"Como entrenador o futbolista, tienes que manejar a la gente. Tienes que entender las situaciones y una parte de eso es que tienes que ser fuerte y tienes que ir de nuevo y concentrarte en su trabajo y entrega", agregó el técnico del Everton.

El equipo de la ciudad de Liverpool, vale recordar, no gana desde el 22 de octubre del año pasado cuando goleó 3-0 al Crystal Palace. Desde entonces, ha habido una seguidilla de derrotas que lo tienen en el fondo de la tabla.

Actualmente, Everton es penúltimo de la Premier League con tan sólo 15 puntos. Sin embargo, se encuentra a solo dos unidades del Wolverhampton, equipo que es décimoseptimo y por ahora logra la salvación.